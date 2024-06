FOTO | Suur saavutus! Mart Sander kaitses Tallinna ülikoolis doktoritöö

„BFMil on erakordne rõõm teatada, et meie doktorant Mart Sander kaitses äsja ja edukalt oma doktoritöö pealkirjaga „Soundtrack of life: diegetic score as a synoptical metanarrative“,“ kirjutas instituut oma Facebooki lehel. Multitalent Mart Sandri doktoritööd juhendasid dr Teet Teinemaa ja dr Liina Keevallik.