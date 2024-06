„Oleks ma ainult 20 aastat noorem!“ Synne Valtri tütar tõi koju eksootilise päritoluga peika

Suuri eraelulisi muudatusi on Synne peres toimunud veelgi. Nimelt rääkis ta Star FMile antud intervjuus sellest, et tema tütar on juba nii suur, et on leidnud endale peigmehe. Nende perega liitunud peigmehe kohta on rahva poolt armastatud artistil öelda vaid kiidusõnu.