Suri ooperilaulja Margarita Voites

1969. aastal sai Margarita Voitesest Estonia teatri solist ning nagu ta hiljem alati suure tänutundega meenutas, oli see üks imeline aeg, mil tema partneriteks olid sellised suurkujud nagu Georg Ots ja Tiit Kuusik, Hendrik Krumm ja Ivo Kuusk, Mati Palm ja Teo Maiste ning kus tal oli võimalus laulda selliste dirigentide taktikepi all nagu Neeme Järvi ja Eri Klas.

„Minult on küsitud, kuidas ma teen oma kõrgeid noote,“ on rääkinud Margarita Voites intervjuus Heino Pedusaarele. „Nad on mul lihtsalt olemas. Ma ei ole kaugeltki laulja Jumala armust. Osade küpsemise aeg on pikk. Proovides leian ennast harva, pigem etendusest etendusse. Olen omajagu kahtleja, vajan julgustust. Partneri õigel kohal öeldud sõna tähendab mulle palju.“