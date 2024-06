KUULA | „Piletitasku podcast`i“ 39.osa: Vormsi Vaib – koht, kus traditsioonid põimuvad kaasajaga

Vormsi Vaib on ei ole ainult muusikafestival, vaid kannab endas sügavamat väärtust ja eesmärki. Erinevaid – nii kaasaegseid kui ka pärimuslikke – esinejaid ja muusikastiile kombineerides on Vormsi Vaibi eesmärk tuua kokku mitmeid põlvkondi ning esindada kohalikku kultuuri ja traditsioone nii, et see oleks atraktiivne ka noortele.