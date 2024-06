Fuhh! Hollywoodi üks seksikaimaid mehi leidis esimese kohtingu järel vannitoast halva üllatuse

„Ma arvasin, et kohting läks päris hästi. Me lõbutsesime natuke ning nautisime õhtut, sest me olime noored, rumalad ja täis elurõõmu. Hommikul, mil ta minu juurest lahkus, oli ta jätnud mulle üllatuse vanni. Seal ootas ees väike junn,“ sõnas staar.

Tegemist pole ainsa korraga, mil James on pidanud tegelema teiste inimeste väljaheidetega. Alles mõned päevad tagasi tunnistas ta Kelly Clarksoni jutusaates üles, et teda on visatud pudelitäie uriiniga. „Ma mängisin bändides, sest ma soovisin karjääri alguses saada rokkstaariks. Ma andsin umbes sada kontserti,“ meenutas ta teekonda muusikamaailmas, kuid tunnistas, et enamik neist ansamblitest olid kohutavad.