„Said üle? Tule üle tee. Päriselt soodsaim!“ Pärnu uus parkimissüsteem on tekitanud kahe ettevõtte vahel kiskumisi

Uue parkimiskorralduse tõttu on kaks parkimisettevõtet suvepealinnas kiskuma läinud. Europark reklaamib ranna odavaimat parkimisvõimalust, aga üle tee asuva Snabbi parkla vaatest on see vastuoluline. Europarki reklaamil seisab „Ranna soodsaim parkla!“, kuigi nende parklas 24 tundi parkimine maksab 25 eurot, samal ajal kui üle tee asuvas Snabbi parklas maksab 24 h parkimine 14,99. Snabbi turundustiim ei ole tagasihoidlikuks jäänud. „Said üle? Tule üle tee. Päriselt soodsaim!“ teatab Snabbi reklaam.

Parkimiskorralduses on tehtud muudatusi, millest avalikult eriti ei räägita. Kesklinna piirkonna hotellide juures, millel pole eraparklat, tuleb tasuta parkimise asemel nüüd maksta 25 eurot päevas. See muudatus on üllatuseks paljudele inimestele, kes on aastaid samas hotellis ööbinud. Eriti märkimisväärne on see, et nädalase peatumise korral võib selline parkimise hind tähendada 175eurost ootamatut lisakulu.