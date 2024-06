Jüri Vlassov lükkas Kuldse Trio suhtes ringleva kuulujutu ümber: ega me Meie Mees pole!

„Kuldne Trio ei ole kunagi pauguga laiali läinud. Ma ei tea, kust selline legend tulnud on,“ teatas Vlassov raadioeetris. Ta kahtlustab, et jutud võisid alata seetõttu, et ühe tuuri nimes viitasid nad sellele, et on kuskile minemas, kuid kordagi pole välja öeldud, et nüüd on kõik.