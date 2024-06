„Vaadake! Tüüp müüb varastatud asju!“ Henry ja Maris Kõrvits langesid varguse ohvriks ning paluvad võimalike pealtnägijate abi

„Oleme sattunud suure varguse ohvriks. Meie Kesklinnas asuvasse kontorisse on sisse murtud ja mitmest ruumist kaasa võetud sadu väärtuslikke asju. Ei saa olla võimalik, et ei teatud, kuhu jahile tuldi ja mida jahtima mindi,“ seisab naise Facebooki lehel. Varastatud asjade hulka kuuluvad lauaarvuti MAC, suures koguses rariteetseid jalanõusid, hunnik A-Rühma T-särke ja palju muud. Lisaks varastatud esemetele olla varas või vargad märatsenud ja kõik pahupidi keeranud. „Tähelepanu! Kui keegi pakub sulle lauaarvutit või ootamatult jalanõudelaadungit, palun teata koheselt politseisse! A-Rühma särkide äkiline omamine võiks ka kahtlust äratada,“ märgib raadiohääl.

Maris kinnitas Kroonikale, et kaasatud on ka politsei ja kriminalistid juba tegutsevad. Samuti loodab ta võimalike pealtnägijate peale: „See pidi olema nähtav, sest asju on palju ja ilmselt neid käe otsas ära ei tassitud,“ lisab naine. Hiljutise info kohaselt proovitakse varastatud esemeid juba maha ärida. „On tulnud infot, et kolmapäeval, eile, 19. juunil kella 19.00-20.00 vahel pakuti asju. Arvutikuvarit ja muud sellist Viru Keskuse piirkonnas.“ kirjutab Maris Instagramis. Veel lisab naine, et kahte inimest olla nähtud suurte kottidega kella 19.00-20.00 vahemikus. „Kes elab sealkandis? Kauplused? Kaamerate pildid oleksid abiks,“ palub raadiohääl pealtnägijate ja kaupluste abi.

Maris hoiatab, et kui inimestele pakutakse praegu USA suuruses 13 (Euroopa suuruses 46) Nike’i tosse, siis on võimalik, et need on pärit tema riiulitest. „See ruum on tühi ja tagurpidi,“ sõnab Maris Instagramis.