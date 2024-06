„TEEME KOOS“ | Marjen Võsujala ja Kristina Pärtelpoja renoveeritud korter paisati mõistliku hinna eest müüki!

Kristina sõnul on projekti lõpp olnud magusvalus. „Me oleme siin nii palju valanud higi ja pisaraid. Muidugi on hea, et korter on lõpuks valmis. Samas on aga nagu kahju ka – oleme nädalast nädalasse selle seltskonnaga koos olnud ja nüüd kuidagi äkki enam ei ole. Nii harjumatu!“