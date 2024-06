Järjekordne staar joobes ja trellide taga! Maailmakuulus räppar Travis Scott on vahistatud

Varasemalt on vahistatud Scotti veel mässu õhutamise eest ning teda on kahtlustatud mitmesugustes rünnakutes, kuid ka need süüdistused ei ole saanud kinnitust.

Travis Scott on olnud pikaajalises suhtes Kylie Cosmeticsi asutaja, 26-aastase Kylie Jenneriga, mis on palju meedia kõlapinda pälvinud. Tänaseks enam staarid koos ei ole, kuid paar jagab kahte last. 2018. aasta veebruaris sündis nende esimene laps, teine 2022. aasta veebruaris teine. Aasta hiljem kinnitas paar, et on lõplikult lahku läinud.