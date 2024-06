KUULA | Ansambel The Swingers avaldas suvebängeri „Aeg elada“ koos Jan Uuspõllu ja Birgit Sarrapiga

„Loo väljaandmine on minu jaoks eriti eriline, sest minu eelmine raadiosingel „Tramm nr. 66“ ilmus 30 aastat tagasi,“ meenutab Jan. „Tark ei torma, paras väike vahe on sisse jäänud, äkki siis 30 aasta pärast on juba järgmine singel väljas“, kommenteerib ta lõbusalt.

„Saime Janiga ülemöödunud suvel „ADA“ etenduste tegemisel Kiidjärvel paremini tuttavaks ja kuna lavaklapp oli tõeliselt mõnus, siis nüüd uut suvelugu tehes tuli kohe loomulikult Jan meelde. On ülitore, et ta selle afääriga kohe rõõmsalt kaasa oli nõus tulema!“ lisab Birgit. “Tänu Jani huumorile kogu salvestuse ja loo promoperioodi ajal elab kogu The Swingersi tiim kindlasti aastaid kauem.“

Ansamblit The Swingers saab sel suvel kuulama minna „Suvekontsertidele“ juuli alguses, suvekontserte antakse koos Birgiti ja Ott Leplandiga ning need toimuvad viies kaunis Eestimaa paigas - Pärnus Ammende Villas, Kõltsu Mõisas, Tartu Hansa Hoovis, Jaanihanso Siidrivabrikus ja Vihula mõisas. Piletid on eelmüügis Piletilevis.