Delfi ja Piletitasku esitlevad: suve kõige erilisem ja looduslähedasem festival „Sound of Forest - Metsa helid“

Selle aasta 18. augustil toimub Vana-Veski puhkekeskuses Eesti muusika- ja loodussõpradele eriline suveüritus: muusikafestival „Sound of Forest - Metsa helid“. See on koht, kus mets, Jägala jõe äär ja kodumaine muusika sulanduvad ühtseks tervikuks. Kõlab hästi, kas pole?