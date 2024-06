SUUNAMUDIJA ANKEET | Eesti üks populaarsemaid sisuloojaid Krispoiss: pole kerge ööpäev läbi tööd teha, aga rasked tegevused teevadki meid tugevamaks

Sisuloome juurde sattusin... Mäletan, et alustasin sisuloomega juba 12-aastaselt, kokku olen sellega 11 aastat tegelenud. Sattusin selleni arvatavasti teiste kaudu – vaatasin välismaa sisuloojaid. Aegapidi tegin vahepeal pause, arvates, et see ei tööta ja sellega pole võimalik edu saavutada, kuid pärast mitut ebaõnnestumist lõin lõpuks ikkagi läbi. Tuleb olla järjepidev.