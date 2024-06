ÜLEVAADE | Diplomiga ajakirjanik ja paberitega ettevõtja! Vaata, millised tuntud eestlased ja nende võsukesed kooli lõpetasid

Koolis pinginühkimine ja teadmiste kontrollimine on selleks aastaks läbi saanud ja lõpuaktustel on diplomid jagatud. Tuult tiibadesse tänavustele koolilõpetajatele, kelle hulgas on nii kuulsaid staare kui ka tuntud inimeste lapsi. Loe, millised tuntud staarid tänavu lõpudiplomi kätte said või millise kuulsuse võsukese elus on suur etapp uhke punkti saanud.