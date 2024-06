VAHVA KLÕPS | Walesi printsipere tähistab! Prints William sai lastelt toreda õnnesoovi

Walesi prints William tähistab täna ehk 21. juunil oma 42. sünnipäeva. Tähtsa päeva puhul on oma õnnitlused talle edastanud Williami ja tema abikaasa Catherine’i lapsed. Fotol, mis Walesi printsipaari ametlikule sotsiaalmeediakontole Instagrami postitati, on näha, kuidas William veedab lõbusalt aega tütre Charlotte’i ning poega Louisi ja George’iga.

„Palju õnne sünnipäevaks, Papa. Me kõik armastame sind nii väga,“ kirjutavad väikesed siniverelised postituse juurde kirjutanud.

Postituse juurde on lisatud, et toreda pildikese on teinud Walesi printsess Catherine millalgi sel aastal.