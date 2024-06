Politsei kommenteerib Kõrvitsate ja Sten-Erik Jantsoni kontorites toime pandud vargust: kahju on tekitatud üle 10 tuhande euro väärtuses

Eile tegid räppar Genka ehk Henry Kõrvits ja tema raadiohäälest abikaasa Maris Kõrvits sotsiaalmeediasse ehmatava postituse, kus teatasid, et nad on sattunud varguse ohvriks. Vargus pandi toime Tartu maantee 17 asuvates ruumides, kus asub ka Õllesummeri korraldaja Sten-Erik Jantsoni korter, kes samuti varguse ohvriks langeks. Kroonika võttis seetõttu politseiga ühendust ja uuris, kui suur kahju Kõrvitsatele ja Jantsonile tekitatud on.