Elina Nechayeva jagas esimest korda sotsiaalmeedias pilte oma toona veel avalikkusele tundmatust uuest kallimast veebruaris. Pildil poseeris värske paar käest kinni, mis tekitas fännidel küsimuse, kas tegemist on Nechayeva uue väljavalituga. Lauljatar kinnitas paar päeva hiljem Kroonikale, et tema süda on tõepoolest võetud.