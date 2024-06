ESIMEST KORDA | Ben Affleck kõneles avameelselt oma abielust Jennifer Lopezega

51-aastane näitleja Affleck kirjeldas, kuidas ta on pidanud kohanema Jennifer Lopeze „hullumeelse“ kuulsusega.

„Me läksime kuskile koos Jenniferiga, ma ei mäleta, kuhu, sest ta on nii kuulus ja tekitab inimestel sellise... Rahvas armastab teda ja ta tõesti esindab inimeste jaoks midagi olulist,“ lausus Affleck. Ta rääkis, et temaga kohtudes inimesed ütlevad lihtsalt, et neile meeldivad Afflecki filmid, aga kui inimesed märkavad Jenniferi, siis hakatakse karjuma ja kiljuma.

Affleck meenutas ka teist abikaasa hullumeelse kuulsuse näidet juhtumist, kui nad olid puhkuse ajal koos lastega New Yorgi Times Square’il. „Tulime autost välja, pidime etendust vaatama minema ja ma ütlesin: „Kuramus, kallis, me jääme hiljaks, peame poolteist kvartalit kõndima.“ Jennifer vastas selle peale, et olgu, ega lisanud midagi,“ rääkis Affleck. „Me pidime temaga ja koos kõikide lastega kõndima läbi Times Square’i ning see oli hullumeelne.“

Affleck mainis saates ka oma kuulsaid näoilmeid. Ta rääkis, et näeb mõnikord paparatsode fotodel pahur välja, sest ta on natuke häbelik. „Mulle ei meeldi suur tähelepanu. Sellepärast inimesed näevad mind ja mõtlevad: „Miks see tüüp alati vihane on?“ Kui keegi surub oma kaamerat mu näkku, ei ole see mulle just kõige meeldivam.“

Batmani näitleja ei käsitlenud intervjuus nende abielu seisu. Ilmselt filmiti usutlus enne kuulujutte, et paar elab eraldi. Varsti pärast selle saate salvestamist hakkas levima kuulujutte, et nad kavatsevad lahutada.

Jennifer Lopezele on see neljas abielu. Lauljanna tutvus oma esimese abikaasa Ojani Noaga 1996. aastal, kui too töötas Miami restoranis Larios On The Beach ettekandjana. Paar abiellus 1997. aastal, kuid nad lahutasid aasta hiljem. Seejärel abiellus Lopez Cris Juddiga, kuid ka nende abielu ei kestnud kaua, ainult 2001.–2003. aastani. Veidi aega oli Lopez vallaline, kuid abiellus taas 2004. aastal. Seekord oli tema väljavalitu Marc Anthony, nad said kaks last, kuid nende liit purunes 2014. aastal.