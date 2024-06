„Nüüd teate, kuidas NOËPi südant võita.“ Pärtelpoeg toob uues raadiosaates esile intrigeerivaid fakte muusiku eelistustest

Kristina avaldab esimeses episoodis, et tema ei usu võimalusse pärast lahkuminekut eksiga sõbrad edasi olla. „Mina ei usu sellisesse sõprusesse, et kui mees ja naine on olnud intiimsed, siis hiljem lähevad lahku ja hakkavad sõpradeks. Mul on Jani üle muidugi hea meel, et ta saab nüüd vallaliseelu nautida ja uusi sõpru leida. Eks näeme, kas tema ja Brigita sõprusest saab taas midagi enamat või leiab siis endale uue pruudi,“ ütleb Kristina Jan Uuspõllu ja Brigita Antoni ülessoojenenud sõprussuhte uudiste valguses.