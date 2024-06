KLÕPS | „Siit nüüd ainult edasi!“ Koit Toome tütar lõpetas põhikooli

Laulja jaoks oli 21. juuni väga oluline päev, sest tema tütar Rebecca lõpetas Rocca al Mare Kooli 9. klassi. Pildil on näha, kuidas Koit hoiab käes lillakat lille, samal ajal kui tema tütar kannab nii suurt lillekimpu, et teda ennast on vaevu näha. Lauljal on seljas must pintsak kuldsete nööpidega, rinnuni lahti valge triiksärk, tema ikoonilised päikeseprillid ja särtsakad erkpunased püksid. Rebecca kandis poolläbipaistvat helesinist kleiti, mis oli kaunistatud sädelevate kivikestega.