Keili Sükijainen kinnitab suhet: teame tegelikult ühe sõbra kaudu juba mituteist aastat

Suhtes juhindub Keili kreedost „It’s right when it’s easy“ (see on õige, kui see on lihtne - toim). „Ma ei mõtle sellega, et kaaslast peaks võtma enesestmõistetavalt, pigem seda, et ma ei sea teisele ebarealistlikke ootusi, vaid annan elule võimaluse rahulikult kulgeda. Usun, et kõik, kes on kedagi armastanud, teavad, et see on parim tunne maailmas. Suur õnn ja kingitus.“