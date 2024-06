KLÕPS | Keerab elus puhta lehe? Tõsielusaate „Villa“ staar ja endine räppar Antonio Kass proovib õnne ootamatul erialal

Antonio Sebastian Kass sai laiemale publikule tuntuks tõsielusaatest „Villa“, mis 2022. aastal eetris oli. Antoniol on olnud elu jooksul mitmeid ameteid, ka on ta olnud aktiivne modell, nagu tema kuulus tädi Carmen Kass.

„Ma ei viitsi ühe asjaga kaua tegeleda, kui ma ei leia, et seal on mingi sügavam dimensioon. Isegi kui on, saan aru, et pean vahepeal ka muud elu elama, et areneda,“ rääkis Antonio 2018. aastal Õhtulehele, miks ta end niivõrd paljudel erinevatel erialadel arendab.