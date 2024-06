KLÕPS | Kunagine juutuuber mälestab varalahkunud Karlos Kolki südamliku postitusega

Hiljuti tegi Kroonika ülevaate, mis kunagistest YouTüüpidest saanud on, nende hulgas ka Raiesmaast (24), kes on aastaid avalikust elust eemale hoidnud. Viimati figureeris endine sisulooja meedias aastal 2019, kui ta 19-aastaselt ajateenistuses oli ja oma tolleaegsest elust sotsiaalmeedias killukesi jagas. Ka paljastas nooruk sel ajal, et tal on ajateenistuses tekkinud depressioon.