Telelegend tuleb Gruusiast kodumaale! Mart Mardisalu avaldas, mis töö teda Eestisse naastes ees ootab

Endine telemees Mart Mardisalu (55) on juba mitu aastat elanud Gruusias senisest täiesti erinevat elu ning veetnud oma viimased aastad seal koos suursaadikust abikaasa ja lapsega. Nüüd on ta taas kodumaale tulemas ning seab end perega Eestis sisse. Hiljuti LP-le antud intervjuust selgub, et kodumaal on teda juba ees ootamas mitu toredat tööotsa.