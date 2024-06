Rõõmusõnum! Ärimees Sten-Erik Jantson ja tema kihlatu said pisitütre vanemateks

Elina avaldas jaanilaupäeval toreda foto oma Instagrami kontol, millega andis mõista, et tema ja Sten-Eriku laps on ilmavalgust näinud. Elina postitas oma Instagrami kontole fotokese, kus on näha uinuvat ükssarvikut ning tema juurde on Elina lisanud mitmeid numbrikesi, mis viitavad lapse sünnile.

Kõige üleval on viide tänasele kuu päevale, veidi allpool on välja toodud kellaaeg 02:03. Veel leiab fotolt kaalunumbri 3750 grammi ja pikkuse 51 sentimeetrit. Samuti on foto juurde lisatud initsiaalid MJ ja valge südameke.

Elina postituse kommentaariumis leiab nii mõnegi rõõmsa õnnesoovi. „Palju õnne! Tervisi nii emale kui ka beebile,“ kirjutab üks kommenteerija. „Palju õnne vanematele!“ soovib teinegi.

Sten-Erik ja Elina tegid lapseootuse avalikuks sõbrapäeval. Siis avaldasid nad, et nende perre peaks Õllesummeri paiku ehk juuli alguses sündima pisitütar, kirjutas Õhtuleht toona.

„On suur rõõm teatada, et meie väga meestekesksesse seltskonda on saabumas esimene printsess,“ rääkis õnnelik isa siis. „Meil on elukaaslasega kahe peale kokku viis poissi ja nüüd lõpuks tüdruk, see on äge!“ sõnas Sten-Erik.

Kas peagi võib oodata ka pulmakellade helinat? „Ootame printsessi saabumise ära ja siis hakkame järgmisi plaane sättima,“ ütleb rõõmus Jantson veel.

Sten-Eriku ja Elina kihlusid eelmise aasta detsembris New Yorgis. Toredast sündmusest andis Elina teada sotsiaalmeedias, kui postitas sinna südamliku video sellest, kuidas Sten-Erik ühel uisuväljakul ühele põlvele laskus ja teda naiseks palus.