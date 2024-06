REPORTAAŽ | „Kulud kuludeks, kõik teenivad ju raha!“ Pühajärve jaanitule pidutsejad raha ei loe

Pühajärve jaanitule platsile kell 19 jõudes oli vaatepilt esmalt murettekitav. Rahvast paistis minimaalselt, kuigi soe ilm ja pool tundi hiljem laval esinev Stefan võiksid rahva ikkagi tantsuplatsile tuua. Samas võis kellaaeg olla liiga varajane, et pidutsejad juba platsis peaksid olema. Paljud neist ei olnud veel telklasse või parklassegi jõudnud ning seal veel sisseelamine käis. Ühed saabujad kasutasid oma kohvrite, madratsite ja kompsude vedamiseks Pühajärvel parkla ja telkla vahel sõitvat rongikest ning kommenteerisid, et nädalajagu elamist on nad endaga ühes võtnud. Ööbima tuldi aga kaheks ööks.

Igal aastal on Pühajärve jaanitulel, aga ka teistel Eesti festivalidel ja pidudel aktuaalne joogi- ja toiduhinnad. Seekord tuli väikese joogi eest välja käia 10 eurot, suure eest 15 eurot. Toitude hinnad jäid samasse kanti: šašlõki koos lisandite ja kartuliga sai kätte 15 euro eest, grillvorstid kartuli ja praekapsaga olid 10 eurot. Kõige populaarsemaks eineks aga hoopiski pelmeenid, selgus ühe müüjaga vesteldes. Varasemate aastatega võrreldes oli rohkem neid pidutsejaid, kes oma joogid telklas või parklas ära tarbisid, seda just kallite hindade tõttu.

Jaanitule nautlejatelt sai uuritud ka kulude kohta - kas rohkem läks raha kütusele, et Pühajärvele jõuda, või alkoholile, et seal pidu panna? Enamasti tunnistati, et peokulud on kütusekuludest kõrgemad. Leidus nii neidki, kelle peokulud jäid kahekohalise summa piiresse, kui ka neid, kelle peokulud küündisid 400 euroni. „Kulud kuludeks, kõik teenivad ju raha!“ ütles üks pidutseja oma väljaminekuid kommenteerides ja arvas, et rahamure on peo juures kõige väiksem, tähtsam on seltskond ja sõbrad.