Ootamatu külaline! Taylor Swifti kaaslane üllatas teda keset kontserti

34-aastane Kelce kandis ülikonda, tegi mõned tantsuliigutused ja kandis lauljatari süles, kes teeskles minestamist keset šõud. Tema lavale ilmumine lühikese sketši ajal, kus Swift teeskleb „suremist“ laulu „The Smallest Man Who Ever Lived“ ajal, ajas peaaegu 90 000 kontserdil olijat pöördesse. USA popstaar vahetas oma riietuse seejärel kaheosaliseks litrikostüümiks, samal ajal kui Kelce teeskles tema meigi korrigeerimist ja esitas laulu „I Can Do It With A Broken Heart“ oma viimasest albumist „The Tortured Poets Department“. See oli esimene kord, kui jalgpallur lavale astus, olles publikus kolmel esimesel šõu ajal kaheksast, millel Swift sel aastal Wembley staadionil esindeb.