Paljas, aga mitte päris! Katy Perry ilmus moešõule väga paljastava kleidiga

Väljamüüdud Vogue World üritusel osales palju tuntud nägusid, et tähistada 100 aastat moodi ja sporti ikoonilises linnas. Külaliste seas olid Gigi Hadid, Ciara, Maluma, Sabrina Carpenter, Emma Chamberlain, Kendall Jenner, Serena ja Venus Williams, Bad Bunny ja Aya Nakamura.

Eelmisel aastal toimus üritus Londonis, aasta varem oli valitud suureks moešõuks New York. Need, kes ei saanud üritusele piletit, saavad tegevust jälgida otseülekande kaudu, mida juhib Cara Delevingne.

Tänavune Vogue World tegi koostööd noorte spordiakadeemiatega üle kogu Prantsusmaa, ühendades erinevad spordialad Prantsuse moe saja aastase ajalooga. Spordialadeks on jalgrattasõit, võimlemine, tennis, vehklemine, breiktants ja paljud teised. Moeshow toob esile nii kaasaegseid kui ka ajaloolisi moeloojaid.

Oodatud artistide seas, kes esinevad üritusel, on Bad Bunny ja Aya Nakamura, kuigi detailid nende esinemiste kohta on veel avalikustamata.

Piletimüügi netotulust annetatakse teatud protsent humanitaarorganisatsioonile Secours Populaire. See organisatsioon tagab noortele juurdepääsu vajalikele seadmetele ning lootustandvatel sportlastele kogu Prantsusmaal.

Katy Perry alustas oma muusikukarjääri varakult, kuid tema läbimurre saabus 2008. aastal, kui ilmus singel „I Kissed a Girl“, mis tõusis kiiresti edetabelite tippu. Sellest ajast alates on Katy Perry tuntud oma värvikate ja julgete muusikavideote, samuti nakkavate popmeloodiate poolest. Tema albumid „Teenage Dream“ ja „Prism“ on müünud miljoneid koopiaid üle maailma.

Perry on tuntud ka oma julguse ja eksperimentaalse stiilitunnetuse poolest, mis teeb temast moeikooni. Ta on sageli kandnud unikaalseid ja meeldejäävaid rõivakomplekte nii laval kui ka punasel vaibal. Lisaks muusikale on Katy Perry osalenud ka mitmetes telesaadetes ja filmides, sealhulgas olnud kohtunik saates „American Idol“.