„See on ohtlik!“ Ben Affleck lendas paparatsodele peale

Ben läks ühe fotograafi juurde ja ütles talle, et ta ei teeks seda. Tundub, et mees üritas end kaitsta ja/või oma tegevust seletada, kuid Ben ei võtnud seda omaks ja kõndis minema. Enne, kui ta oma autosse tagasi läks, rääkis ta ka teiste kohal viibivate paparatsodega, korrates oma seisukohta, et kogu see asi on ohtlik. Samuti ütles ta neile, et tema tütar tuleb varsti mäest alla ja nad seavad tema ka ohtu, kui nad jätkavad pildistamist.

Eelnevalt on teada, et Ben ja Jennifer elavad praegu eraldi. Benil on Brentwoodis üürikodu. Kuigi Jennifer on käinud tema juures pereüritustel, ei näi ta seal ööbivat. Samuti on teada, et nad püüavad vaikselt oma suurt kinnisvara müüa vaid aasta pärast selle 56 miljoni euro eest ostmist. Levivad kuulujutud, et nad üritavad müüa kinnisvara 61 miljoni euro eest.