Ei lähegi Williamile või Harryle? Printsess Diana lapsepõlvekodu pärib hoopiski üks näitleja

Printsess Diana veetis oma lapsepõlve Althorpis, mis tema Spencerite perekonnale on mitu põlvkonda, täpsemini aastast 1508, kuulunud Althorp Estate. Tegemist on kauni paigaga, mis laiub ligi 54 ruutkilomeetril. Diana kasvas seal üles ning ta on sinna ka maetud. Suur residents avab külastajale oma uksed igal suvel.

Pärast seda, kui Diana traagiliselt 1997. aasta augusti viimasel päeval Pariisis toimunud autoavariis surma sai, pärisid tema poja prints William ja prints Harry enamus tema vara. Vendadest printsid pärisid nii osa Dianale kuulunud 13 miljoni naela väärtusest varandusest ning ka palju tema ehteid.

Oma ema lapsepõlvekodu nad aga ei päri. See läheb hoopiski üllatavale sugulasele, kes tegutseb igapäevaelus hoopis näitlejale. Althropi residentsi pärib seega Harry ja Williami nõbu Louis Spencer, kes kannab tiitlit Althorpi vikont, vahendab Mirror. Louis on Diana venna ehk Harry ja Williami onu Charles Spenceri poeg. Louisil on küll kolm vanemat õde, kuid kinnisvara pärib ta aristokraatia pärimissüsteemi alusel, kus tiitlid antakse edasi vanimale pojale.

Louis on õppinud Edinburghi ülikoolis ning alustas pärast seal tudeerimist oma näitlejakarjääri Londonis asuvas draamakoolis. Praegu esindab teda üks talendiagentuur. „Ta on väga privaatne ja tegeleb vaikselt oma asjaga. Ta on väga talendikas näitleja,“ kirjeldas üks Louist tundev allikas mõnda aega varem Ühendkuningriigi meediale.