„Palun, ära aja mind nutma.“ Jennifer Aniston võitleb intervjuu ajal Matthew Perry surmale mõeldes pisaratega

Dialoog jätkub „Sõbrad“ 30 aastaseks saamisega. „Ja ka mina saan 30, milline kokkusattumus,“ naljatleb Jennifer. „Nii imelik on isegi mõelda, et see on 30 aastat vana. Ma mäletan päeva, mil see esilinastus televisioonis, sõime Matthew Perryga lõunat ja teadsime, et Lisa on juuksuris. Nii me jooksime juuksurisalongi ja ma hiilisin Lisa Kudrow selja taha, kui tema juukseid kraanikausis pesti, võtsin otsiku mehelt, kes seda tegi, ja hakkasin ise juukseid pesema. Otsik lendas muidugi kontrolli alt välja ja see oli kahetsusväärne,“ meenutab naine sarja algusaegadest. „Aga see põnevus, mis meil oli, tundub nagu eile,“ lisab Jennifer.