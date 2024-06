ÜLEVAADE | Võidu viivad koju suursoosikud või üllatajad? Kellele hoiavad Eesti kuulsused pöialt käimasoleval EM-il?

Kuna Euroopa meistrivõistlused jalgpallis on täies hoos, siis me mõtlesime uurida Eesti kuulsustelt nende mõtteid käimasoleva turniiri asjus. Pärisime Andrei Zevakinilt, Kohverilt, Ingerilt ja Jüri Rataselt, mis riike nad jalkaturniiril toetavad, mis on nende mälestused või isiklikud kogemused teatud tiimidega, kes on nende hinnangul kõige silmapaistvamad mängijad sellel EM-il ning mis teeb nende jaoks Euro 2024 eriliseks.