„See on olnud keeruline nädal.“ Justin Timberlake kommenteeris esimest korda purjuspäi autorooli keeramise tõttu arreteerimist

Timberlake astus Chicagos lavale, et esineda esimest korda korda pärast eelmisel nädalal New Yorgis joobes juhtimise eest arreteerimist maailmaturnee „Forget Tomorrow“ („Unusta homne“ – toim) raames.

Naeratades selgitas Timberlake teemat, mille kohta ta siiani vaikinud oli. „Oleme koos olnud nii tõusude kui ka mõõnade ajal ning see on olnud raske nädal, aga sina oled siin, mina olen siin ja praegu ei saa miski muuta seda hetke,“ ütles laulja tänutundega. „Ma tean, et mind on vahepeal raske armastada, aga teie ei ole lõpetanud minust hoolimist ja ma armastan teid kõiki vastu. Suur aitäh teile!“ lisas Timberlake pisaraid pühkides.