ÜLEVAADE | Uhked kübarad ja ekstravagantsed kleidid: kroonitud pead kogunesid peenele ratsavõistlusele

Lõuna-Inglismaal Ascoti linnas toimuval ratsavõistlusel on ammu tagaplaanile jäänud ürituse tegelik eesmärk ja suurem tähelepanu läheb värvikatele külalistele ning kohale tulnud kuningaperele. Royal Ascot oli aastaid kuninganna Elizabeth II lemmikratsavõistlus – hobuste aretamisest huvitatud monarhil olid tihti omad hobused mängus. Ratsusid armastab ka praegune kuninganna Camilla, kes koos kuningas Charlesiga veetis Ascotis sel aastal neli päeva.

Ascoti hobuste võidusõidurada rajati 1711. aastal, kui Suurbritannia kuninganna Anne sõitis hobusega Windsorist Ascoti ja leidis sealse maalapi olevat sobiva ratsaspordi jaoks. Sealtmaalt on viiepäevane ratsašõu olnud brittide suve tippsündmuseks, kus koos kuninglik perekond ning ratsaspordi- ja moehuvilised. Kõigil viiel päeval on viis võistlust, mis toimuvad iga poole tunni tagant. Suur hipodroom hõlmab erinevaid alasid, kus saab nii keha kinnitada kui võiduajamisi jälgida. Kõige luksuslikum neist on mõistagi kuninglik loož.