Tõeline häärber müügiks! Edukas ettevõtja Rain Vääna ja Ithaka Maria Pruuli panid maja ligi miljoni euroga müüki

Rain Vääna teatas oma Facebooki postituses, et tema imeilus maja Rannamõisa külas on müüki pandud. „Kui otsid endale ja oma perele ideaalset kodu, siis siin on väga äge maja müüki tulnud. Mere lähedal ja metsa servas. Vaikne ja turvaline. Soovitan soojalt,“ kirjutab ta Facebookis.

Tegemist on tupiktänaval asuva kinnistuga, mille pindala on 2805 ruutmeetrit ning mis pakub rohkelt privaatsust ja rohelust. Rannamõisa küla on hinnatud elurajoon, kus on kaunis loodus, vaikus ja meri, kuid samas ka linna lähedus, pakkudes parimat elukeskkonda. Maja on müüki pandud Kinnisvara24 müügiportaali.