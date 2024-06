ÜLEVAADE | Pulmabänd tõi kaasa elektrikatkestuse ja kohal olid Eesti tippnäitlejad: Priit Võigemast ja Laura Kalle ütlesid teineteisele jah-sõna

Priit Võigemast (44) ja Laura Kalle (34) võõrustasid oma külalisi Naissaarel kontserdimajaks kohandatud Omari küünis, kus peetakse ka Nargenfestivali. Osa pulmalisi naasis Tallinnasse liinilaevaga pulmapäeva öösel, teised tulid tagasi järgmise päeva pärastlõunal. Tundub, et pulmaseltskond oli üksmeelselt kokku leppinud, et mis toimus Naissaarel, jääb Naissaarele, sest nii Priit ja Laura kui külalised pole altid peost rääkima. Sotsiaalmeedias jagatu põhjal võib järeldada, et pulmas astus üles näiteks Lauri Pihlapi ja Marianne Leiburi bänd Funkifize. Lauri mainis oma postituses, et nende esinemise ajal toimus elektrikatkestus. Tundub, et sellest pisikesest viperusest hoolimata läks pulm igati korda, kuna paljude Naissaarelt tulnute nägudel säras lai naeratus.