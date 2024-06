Suri 49-aastane bändi Crazy Town laulja Shifty Shellshock

Laulja Shifty Shellshock, kelle pärisnimi on Seth Binzer, leiti surnuna 24. juunil oma Los Angelese kodust. Palju üksikasju tema surma kohta teada ei ole ning samuti pole avalikkusele teada laulja surma põhjus, vahendab NME.

Shellshock sai kuulsaks 2000. aastate alguses koos bändiga Crazy Town, mille suurim hitt oli „Butterfly“. Lugu saavutas üle kogu maailma paljudes muusikaedetabelites esikoha, sealhulgas jõudis see Billboardi Hot 100 tabelisse. Shellshock pani bändile aluse koos Bret Mazuriga, kellega ta hakkas 1992. aastal muusikat tegema ansamblis The Brimstone Sluggers, kuid 1999. aasta algul lõid nad bändi Crazy Town.

Oma esimese albumi andis bänd välja 1999. aasta novembris ja see kandis pealkirja „The Gift of Game“. Ameerika Ühendriikides müüsid nad 1,6 miljonit albumit ning üle maailma üle 2,5 miljoni ühiku. Crazy Town andis 2002. aastal välja oma jätkualbumi „Darkhorse“, mis ei suutnud korrata debüütalbumi edu. Varsti pärast seda läks ansambel laiali.