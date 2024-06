Maris tõdes saates, et peab lugu rääkides valima sõnu ning saab jagada vähem detaile, kui ta tegelikult tahaks, kuna asjasse on segatud politsei.

20. juuni ennelõunal avastati, et Kõrvitsate kontorisse oli sisse murtud. Maris jõudis sündmuspaika 30–40 minutit pärast Genka avastust. Tegemist on neljatoalise korteriga, millest kolm on laoruumid ja üks kontorituba. Perekond kasutab seda kohta panipaigana, kuhu asjad on kogunenud 2000ndate algusest. Marise sõnul sisaldas kontor asju külmikust ülikondadeni, suuri kaste laste joonistustega, lapsevankrit, magamiskotte ja Genka auhindu.