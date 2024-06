Esimene ühine pilt. Tuuli Rand poseeris koos kallimaga fotol

Mõni aasta tagasi lahku läinud Tuuli, kes esineb artistinime all Windy Beach, on õnnelik ja armunud, kuid tahab oma eraelu jätta saladuseks. Tuuli vastab, et veetis tõesti jaanid koos kallimaga Wagenkülli spaas Valgamaal. „Sõnajalaõit otsides,“ muigab ta ega avalda kallima nime.

Tuuli sai laiemale publikule tuntuks Eesti Laulu võistlusel. Kaks aastat tagasi rääkis Tuuli, et pärast isa surma leinaga üksi olemine ja elukaaslase mõistmatus viisid lahkuminekuni. Tookord Anne & Stiili ajakirjale antud intervjuus ütles Tuuli, et tal on viimastel aastatel olnud katsumusi, aga ta on ka inimese ja naisena väga palju kasvanud ja arenenud. „Eraelu on olnud, ma ei tea, kas tormiline, aga pigem muutusterohke. Eraelu olen ma pigem privaatsena hoidnud ja ma tahaks seda jätkata, et mitte väga süvitsi minna.“