VIDEO | Võimas saavutus! Eesti staarkoomik Ari Matti Mustonen tegi suure läbimurde USA stand-up-skeenel

„Kill Tony“ on ülimenukas live-podcast, mis ühendab komöödiat ja improviseeritud etendust. Selle loojad ja juhid on tuntud Ameerika koomikud Tony Hinchcliffe ja Brian Redban. Podcast on populaarne oma ainulaadse formaadi poolest, kus avatud mikrofoni ürituse stiilis saavad nii algajad kui ka kogenud koomikud esineda üheminutilise stand-up-kavaga