„Sellist kleiti ei ole eetiline pulmas kanda.“ Keili Sükijainen sai fännilt pulmariietuse tõttu pragada

Saatejuht postitas oma TikToki kontole lühikese video enne sõprade pulmi, kus ta alustas videot meigita hommikumantlis ning lõpetas pulmaks valmis meigitult ja kleidiga. Kuigi video all on palju positiivseid kommentaare, tekitab ühes fännis pahameelt Keili kleidi värvivalik.

„Kleit on peaaegu valge... Isegi kollane kleit ei ole eetiline pulmas,“ väljendab fänn pettumust. Keili vastab naerdes: „Mida sa räägid. Päriselus on see täiesti tibukollane kleit, valgest on asi väga kaugel. Võite rahulikult hingata.“