VIDEO | Raju kontsert viis mõtted mujale! Chris Brownil juhtus esinemisel kõva äpardus

Videos on näha Chrisi ümber tantsivaid naisi, kuid publik keskendus ainult tema kubemepiirkonnas toimuvale. Samalt kontserdilt pärineb veel üks klipp, kus on Chrisi pükste all näha väikest mäge. Üks tantsija twerk’is tema süles, teine hõõrus ta kaela ja Chrisi keha tundus sellele reageerivat. Mõlema olukorra kohta on kontserdil käinud inimesed postitanud sotsiaalmeediasse, et avaldada muljet selle üle, mida nad nägid.

Chris Brown on tuntud Ameerika Ühendriikide laulja, laulukirjutaja ja tantsija, kes saavutas kuulsuse juba noores eas oma esikalbumiga „Chris Brown“, mis ilmus 2005. aastal. Ta on tuntud oma suurepäraste laulude ja tantsuoskuse poolest. Tema hitid on näiteks „Run It!“, „Kiss Kiss“, „Forever“ ja „Look at Me Now“. Chris teeb ka näitlejatööd, olles osalenud paljudes filmides ja telesaadetes. Tema karjäär on olnud edukas, kuid samas ka tormiline, kuna teda on meedias eraelu ja seadustega pahuksisse minemise tõttu sageli kajastatud.