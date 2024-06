Pea 200 meetri jagu kangast! Katy Perry lasi oma uue loo sõnad kleidisabale trükkida

Kleidisaba oli kaetud trükitähtedes laulusõnadega ja neid oli hotelli sissepääsu juures keeruline lugeda. Ent see ei peatanud fänne, kes ujutasid laulusõnade veebilehe Genius üle oma parimate oletustega. Fännid armastavad juba palavalt lause uuest laulust kõlas: „See on naiste maailm ja sul on vedanud, et sa elad selles.“ Veel iseloomustas Katy oma laulus naisi kui õrnu ja tugevaid, seksikaid ja enesekindlaid, intelligentseid ja jumalikke olendeid.