„Vastab tõesti tõele, et ootame perelisa. Laps peaks sündima laias laastus suve lõpus, kuid soo jätaksime veel enda teada,’’ sõnab Maarja.

Maarja on varasemalt meedias öelnud, et tema elu üks suurimaid kingitusi on kohtumine oma abikaasa Andrega. Nad abiellusid 2019. aastal. Pulmatseremoonia toimus Pärnus Raeküla rannakarjamaal ja pidu peeti Andre vanematekodus.