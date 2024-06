Helena Koivu kakleb eksabikaasa Mikkoga edasi: eestlanna on korduvalt teatanud politseile kodurahu häirimisest

Helena Koivu elab alates maikuust Soomes Turu rajoonis mereäärsel kinnistul, millest pool kuulub talle ja pool ta eksabikaasale Mikko Koivule. Helena rääkis väljaandele Seiska , et kolis sellesse kanti, et olla lähemal oma lastele, kes elavad samuti Turus koos Mikko ja tema uue kallima Nataliega.

Nüüd on Helena sotsiaalmeedias avanud suu jahmatavate kaadritaguste kohta. Ta selgitab oma praegust olukorda ja räägib vägivaldse lahutuse viimastest keerdkäikudest. Helena nendib, et ei tahaks nende ebameeldivate lugudega avalikkuse ees olla, kuid on sunnitud need esile tooma, et olukord lõpuks muutuks ja lahendatud saaks.