Hittseriaal „Sopranod“ tähistab 25. sünnipäeva

HBO draamasarja tehti 86 osa, kuid see jättis telemaastikule ja fännidele sügava jälje. „Sopranode“ esilinastusest on möödunud 25 aastat ning seriaali mõju on endiselt tunda. Samuti on see paljude arvates kõigi aegade parim telesaade. Mitu seriaali staari ja selle looja David Chase said Tribeca filmifestivalil kokku ajakirjanik Tom Llamasega, et arutada sarja püsivat pärandit dokumentaalfilmi „Wise Guy: David Chase and the Sopranos“ esilinastusel.