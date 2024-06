Harry võtab ohjad enda kätte: prints igatseb kodumaad ja tahab perekonnaga viimaks suhteid parandada

Anonüümne allikas ütles ajakirjale Closer: „Ta ei suuda uskuda, et asi on nii kaugele jõudnud ja nüüd ütleb ta, et kavatseb lennata kohale ja sundida neid teda kuulama. Ta on ikkagi prints. Nad on ikkagi tema perekond ja kas nad tahavad seda või mitte, ta keeldub lihtsalt kõrvale heidetud olemast.“ Allika sõnul on Harry süda jätkuvalt murtud ja ta on segaduses selle üle, kuidas kuninglik perekond teda kohtleb. „Tal on tunne nagu ta ei eksisteeriks enam nende jaoks. Ta ei saa oma isa või Kate’i tervise kohta enam uudiseid ja isegi põhisuhtlus on üsna olematu. See on nagu ta poleks enam olemas,“ rääkis allikas veel.