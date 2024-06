Andres Puusepp tarvitas kaalulangetusravimit Ozempic, kuid edutult: raadiohääle kaal ei tahtnud üle 5 kilogrammi langeda

Üle maailma on aina populaarsemaks muutunud erinevad kaalulangetusravimid, teiste seas ka kurikuulus Ozempic, mida muidu kasutavad diabeeti põdevad inimesed, kuid mis on ka tõhus abimees kaalu langetamisel. Raadio Star FMi hommikuprogrammi saatejuht Andres Puusepp tunnistas, et tema on ravimit tarvitanud, kuid suurt edu see talle ei toonud. Soovitud edu asemele avastati Andresel hoopis tõsine tervisemure.