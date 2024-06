Kui traagiline! Kim Kardashian avaldas vananemismärgi, mis temaga üleöö juhtus

Tuntud Instagrami staar, ärinaine ja tõsielutäht Kim Kardashian avaldas oma kurva tõdemuse enda perekonna teleseriaalis „The Kardashians“. Seal avaldas ta, et pärast 43 aastat siin planeedil tiirlemist on talle ilmnenud traagiline tõsiasi - tema silmanägemine on halvenenud.

Kimi nõrk nägemine tuli ilmsiks siis, kui ta saates einestas koos oma perekonnaga väikesel puhkusereisil Aspenis. Seal võttis Kim tõsise jututeema üles.

„Kas ma võin teile rääkida, milline traagiline asi minuga juhtus? Mul on sellest väga raske seda hoomata ja see juhtus üleöö. Ma ei näe enam,“ avaldas ta saates oma pereliikmetele.

Siis demonstreeris Kim kogu olukorda lähemalt - ta pani oma telefoni näole väga lähedale. „Täpselt nii. Ma vaatasin varem kõiki asju siit lähedalt ja nüüd ma pean tegema nii,“ ütleb ta ja liigutab oma viimaste sõnade ajal telefoni näost eemale. „Ja see kõik juhtus üleöö,“ tõdes tõsielutäht veel. Tema ema Kris Jenner sõnas seepeale, et juhtunu on väga tüütu.

Kimil on aga olemas abinõu, kuidas oma hea silmanägemine tagasi saada. „Ma saan seda tagasipöörata. Ma hakkan sööma palju porgandeid ja teen punase valguse teraapiat oma silmamunadele ja...,“ tahab ta oma mõtet lõpetada. Ema Kris aga segab talle vahele: „Ma ei usu, et see on tark otsus.“

Seejärel näidatakse saates pihikaadrit, kus Kris taas sõna võtab. „Kes ütleb Kimile, et porgandid ei paranda silmanägemist? Selle nimi on vananemine. Ta muutub natukene vanemaks,“ lausus Kris seal.