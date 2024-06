Tuntud laulusaade tuleb taas! TV3 toob sügisel teleekraanile hittsaate „Su nägu kõlab tuttavalt“

TV3 Grupp Eesti tegevjuhil Signe Suurel on heameel teatada, et koos suve algusega saab rõõmustada kõiki näosaate fänne, sest juba sügisel naaseb ekraanile Eesti telemaastiku üks meeleolukaim laulu- ja paroodiasõu „Su nägu kõlab tuttavalt“, millele saab hoogsalt kogu perega kaasa elada. „Lubame, et näosaate comeback saab olema täis üllatusi ja meeleolukaid etteasteid. Viimati oli suursõu eetris 2018. aastal kuldse hooajaga ja usume, et nüüd on aeg saate taastulekuks küps, sest head huumorit ja parimat meelelahutust on Eesti telemaastikule väga vaja. Lisaks väärib esile tõstmist selle formaadi heategevuslik osa, sest iga saate võitja saab annetada 1000 eurot ning hooaja võitja 10 000 eurot just talle sobivaks heategevuseks,“ lisab Suur.